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18 августа 2026, 13:25

На Прикарпатье мужчина во время мобилизации разбил стекло полицейского авто

18 августа 2026, 13:25
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Фото из открытых источников
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На Прикарпатье судили мужчину, который повредил автомобиль полиции. Это произошло во время мобилизационных мероприятий

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, полиция обнаружила человека, находящегося в розыске ТЦК. Мимо проходил мужчина, которого возмутили действия полиции. Он вышел на проезжую часть и стал блокировать движение служебного автомобиля Renault.

Впоследствии мужчина ударил авто твердым предметом по стеклу передней левой двери и разбил его. Ущерб оценили в 6 957 гривен 23 копейки.

Известно, что мужчина раньше не был судим, женат, имеет двоих малолетних детей и признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 17 тысяч гривен.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

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