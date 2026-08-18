В Днепре отец погибшего военного прославлял оккупантов

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В Днепре судили мужчину, распространявшего российскую пропаганду. При этом выяснилось, что сын этого "фаната РФ" погиб, защищая Украину.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023-2024 годах, проживая в Доброполье Донецкой области, мужчина в российских соцсетях публиковал комментарии о войне в Украине. Он обвинял украинцев в терроризме, называл это "государством бандер", которое нужно лечить. Он также радовался, что оккупанты захватили Авдеевку и называл это "днем победы".

На суде он заявил, что не распространял публикации, хотя это могло произойти случайно. По его словам, в российских соцсетях он якобы искал соучеников и собратьев, с которыми служил в армии.

Известно, что сын мужа был военным ВСУ. Он погиб в 2023 году, защищая Украину в Запорожском направлении. Муж говорил, что после потери сына он негативно относится к агрессии РФ, однако суд не убедился в его искреннем раскаянии.

В результате суд назначил мужчине пять лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, Соломенский районный суд Киева заочно признал виновным в преступлениях против национальной безопасности бывшего украинского журналиста Юрия Кота. В 2022 г. он открыто поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и распространял антиукраинскую пропаганду в своем Telegram-канале.