В реке Ворскла на Полтавщине утонул мужчина
Трагическое происшествие случилось 17 августа около 15:00 в селе Буланово Полтавского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мужчина пошел купаться в реку Ворскла и скрылся под водой. В ходе поисковых работ водолазы обнаружили и вытащили из воды тело 61-летнего погибшего.
Для установления точной причины смерти следователи назначили судмедэкспертизу.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство.
Напомним, 9 августа в Полтаве из реки Ворскла водолазы получили тело 58-летнего мужчины . Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.
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