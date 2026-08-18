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Трагическое происшествие случилось 17 августа около 15:00 в селе Буланово Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина пошел купаться в реку Ворскла и скрылся под водой. В ходе поисковых работ водолазы обнаружили и вытащили из воды тело 61-летнего погибшего.

Для установления точной причины смерти следователи назначили судмедэкспертизу.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство.

Напомним, 9 августа в Полтаве из реки Ворскла водолазы получили тело 58-летнего мужчины . Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.