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18 августа 2026, 13:37

Поджег дом из-за конфликта: на Киевщине мужчине грозит до 10 лет

18 августа 2026, 13:37
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Фото: Национальная полиция
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В Фастове на Киевщине мужчина поджег дом после конфликта с его жителем и 26-летней сожительницей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В полицию обратился местный житель, сообщивший о пожаре в соседнем доме. Правоохранители установили, что перед возгоранием между жильцом дома и его сожительницей возникла ссора.

После этого мужчина, по данным следствия, с помощью спичек поджег мусор возле дома. Убедившись, что оно загорелось, он покинул территорию домовладения.

В результате пожара повреждена кровля дома. Люди не пострадали.

Правоохранители задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Напомним, в Ровенской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней соседки, ограблении и поджоге ее дома. Мужчина недавно уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойные нападения.

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