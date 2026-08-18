Поджег дом из-за конфликта: на Киевщине мужчине грозит до 10 лет
В Фастове на Киевщине мужчина поджег дом после конфликта с его жителем и 26-летней сожительницей
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В полицию обратился местный житель, сообщивший о пожаре в соседнем доме. Правоохранители установили, что перед возгоранием между жильцом дома и его сожительницей возникла ссора.
После этого мужчина, по данным следствия, с помощью спичек поджег мусор возле дома. Убедившись, что оно загорелось, он покинул территорию домовладения.
В результате пожара повреждена кровля дома. Люди не пострадали.
Правоохранители задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.
При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
Напомним, в Ровенской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней соседки, ограблении и поджоге ее дома. Мужчина недавно уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойные нападения.