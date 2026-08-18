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18 августа 2026, 14:05

"Красная звезда" и "Харьков Z": в Харьковской области женщина доставляла людям газеты россиян

18 августа 2026, 14:05
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Фото из открытых источников
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В Харькове судили женщину за коллаборационизм. Оказалось, она работала на русских и помогала им распространять пропаганду.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Во время оккупации Изюма оккупанты создали там так называемую "Почту Изюма". В частности, почта должна была доставлять населению пропагандистскую прессу окупантов — газеты "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" и "Красная звезда".

Местная жительница написала заявление о трудоустройстве в оккупационном предприятии и была назначена начальником отдела почтовой связи. Впоследствии она систематически давала работникам задачу доставлять газеты, письма и другие почтовые отправления. Уже после того, как ВСУ освободили город, женщина получила подозрение и оказалась под стражей.

Женщина признала вину и пошла на сделку. Стороны договорились о наказании в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее владелицу херсонской ТРК приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. С момента оккупации областного центра трансляция канала не прекратилась. Потом фокус условно нейтральных материалов сместился в поддержку действий России в регионе.

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