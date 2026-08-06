Вражеские удары по Днепропетровщине: повреждены дома, предприятия и лицей, есть раненые
В ночь на 6 августа российские войска более 30 раз обстреляли два района Днепропетровской области из артиллерии и беспилотниками
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская городская и сельская громады. Возникли пожары. Повреждены многоэтажки, частное здание, предприятия, инфраструктурные объекты и магазин. Пострадали мужчины 57 и 69 лет, их госпитализировали.
В Синельниковском районе враг атаковал Украинскую и Петропавловскую громады. Повреждение получил лицей.
Напомним, ночью 6 августа российские войска нанесли удары беспилотниками по частному сектору Балаклеи на Харьковщине. Погибли три человека.
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