В Кировоградской области будут судить группу, которая обманула семьи пропавших без вести военных

Фото: Кировоградская областная прокуратура

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в отношении семей без вести пропавших военнослужащих

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNew .

По данным следствия, двое жителей области организовали преступную схему и привлекли к ней еще троих сообщников. Фигуранты мониторили социальные сети, группы поиска без вести пропавших военных и другие открытые источники, откуда получали информацию о военнослужащих и их родственниках.

В дальнейшем они звонили по телефону матерям, женам и другим близким защитников, представляясь работниками финансовых подразделений воинских частей. Используя личные данные военных и членов их семей, входили в доверие к потерпевшим и убеждали, что для получения якобы предусмотренных выплат выплат необходимо срочно провести ряд финансовых операций.

На самом же деле, все средства поступали на счета участников группы. Вырученные деньги обвиняемые снимали через банкоматы и распределяли между собой.

По установленным эпизодам в течение августа 2025 года – января 2026 года потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн гривен.

Среди пострадавших – семьи военнослужащих из Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Закарпатской и других областей Украины, которые разыскивали своих без вести пропавших родных.

В ходе досудебного расследования двое обвиняемых находились под стражей, еще трое – под домашним арестом.

Напомним, что ранее в Кировоградской области сообщили подозрения пяти участникам группы и изменили ранее сообщенные подозрения в совершении мошенничества в составе организованной группы.

Следствие установило, что двое жителей области организовали преступную схему и привлекли к ней еще троих сообщников. Фигуранты мониторили социальные сети, группы поиска без вести пропавших военных и другие открытые источники, откуда получали информацию о военнослужащих и их родственниках.