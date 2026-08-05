В Черкасской области расследуют избиение военнослужащего в воинской части

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об избиении недавно мобилизованного военнослужащего в одной из воинских частей Черкасской области

Об этом омбудсман сообщил в Телеграм, передает RegioNews .

"Недавно ко мне обратился военнослужащий. В одной из воинских частей в Черкасской области недавно мобилизованного бойца жестоко избил другой военнослужащий, который, по словам заявителя, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую черепно-мозговую травму. Уже больше месяца он находится на лечении и реабилитации", — написал он.

Лубинец отметил, что, по словам заявителя, командиры советовали ему "не раздувать ситуацию".

"Лишь после вмешательства моей представительницы в Черкасской области Марьяны Нищенко обеспечили внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время осуществляется досудебное расследование по части первой статьи 122 Уголовного кодекса Украины", - проинформировал он.

Омбудсман подчеркнул, что умолчание таких случаев не укрепляет армию, а создает условия для их повторения. Он подчеркнул, что сильная армия начинается не только с дисциплины, но и с уважения к закону, человеческому достоинству и ответственности.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.