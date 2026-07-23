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23 июля 2026, 11:53

Дроны РФ ударили по энергообъектам Черниговщины и пищевому предприятию

23 июля 2026, 11:53
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки российские войска атаковали энергетические объекты в двух пограничных общинах Черниговской области

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

В Семеновской общине враг применил беспилотники типа "Гербера" и "Молния". В результате ударов загорелись хозяйственные постройки.

Также из-за атаки БпЛА в селе на Нежинщине возник пожар на 23 гектарах ржаного поля. Огонь удалось ликвидировать.

В Мени ночью российский дрон типа "Герань" попал в предприятие пищевой промышленности. В результате атаки повреждено одно из помещений.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, российские захватчики целенаправленно атаковали подразделение ГСЧС в Херсонской области . В результате попадания вражеских беспилотников в здание пожарно-спасательного подразделения возник пожар. К счастью, среди личного состава никто не пострадал.

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