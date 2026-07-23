Кілограм наркотиків готували до збуту: у Полтаві затримали двох юнаків

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Поліція Полтави затримала двох молодих чоловіків, яких підозрюють у незаконному обігу наркотиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти 2006 та 2007 років народження займалися збутом особливо небезпечних наркотичних речовин.

Під час санкціонованого обшуку за місцем їхнього спільного проживання правоохоронці вилучили близько кілограма особливо небезпечної наркотичної речовини, а також майже 30 згортків із наркотиками, підготовлених до розповсюдження.

Обом затриманим уже повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який був причетний до продажу кокаїну. Для того щоб ховати наркотики, він ховав "товар" у пачках з-під кукурудзяних паличок, які складав до рюкзака 10-річної доньки.

