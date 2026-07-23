Фото: Прокуратура Украины

В поселке Котельва Полтавской области львица травмировала 5-летнего мальчика во время экскурсии в центр реабилитации диких животных. Ребенок был госпитализирован и прооперирован

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 июля около 14:00.

По предварительным данным, семья из Ахтырки Сумской области приехала в заведение вместе с двумя детьми. Ветеринарный врач разрешил посетителям покормить тигров в вольере.

В этот момент львица из соседнего вольера продвинула лапу сквозь металлическое ограждение и схватила мальчика за ногу.

Ребенка с серьезными травмами нижних конечностей доставили в Детскую городскую клиническую больницу Полтавы, где медики провели операцию. В настоящее время мальчик находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное, рядом с ним находятся родители.

По факту травмы ребенка Диканская окружная прокуратура и полиция Полтавщины начали досудебное расследование. Производство открыли по статьям о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении и служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

К выяснению всех обстоятельств привлекли представителей Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и Управления инспекционной деятельности по вопросам труда.

Напомним, ранее на Днепропетровщине овчарка растерзала лицо девушке во время стрима в TикТоk. После укусов у пострадавшей повреждены нос и верхняя губа, наложили несколько десятков швов.