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23 июля 2026, 11:38

На Полтавщине львица напала на 5-летнего мальчика: его прооперировали

23 июля 2026, 11:38
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Фото: Прокуратура Украины
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В поселке Котельва Полтавской области львица травмировала 5-летнего мальчика во время экскурсии в центр реабилитации диких животных. Ребенок был госпитализирован и прооперирован

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 июля около 14:00.

По предварительным данным, семья из Ахтырки Сумской области приехала в заведение вместе с двумя детьми. Ветеринарный врач разрешил посетителям покормить тигров в вольере.

В этот момент львица из соседнего вольера продвинула лапу сквозь металлическое ограждение и схватила мальчика за ногу.

Ребенка с серьезными травмами нижних конечностей доставили в Детскую городскую клиническую больницу Полтавы, где медики провели операцию. В настоящее время мальчик находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное, рядом с ним находятся родители.

По факту травмы ребенка Диканская окружная прокуратура и полиция Полтавщины начали досудебное расследование. Производство открыли по статьям о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении и служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

К выяснению всех обстоятельств привлекли представителей Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и Управления инспекционной деятельности по вопросам труда.

Напомним, ранее на Днепропетровщине овчарка растерзала лицо девушке во время стрима в TикТоk. После укусов у пострадавшей повреждены нос и верхняя губа, наложили несколько десятков швов.

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