На Полтавщині левиця напала на 5-річного хлопчика: його прооперували

Фото: Прокуратура України

У селищі Котельва Полтавської області левиця травмувала 5-річного хлопчика під час екскурсії до центру реабілітації диких тварин. Дитину госпіталізували та прооперували

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 21 липня близько 14:00.

За попередніми даними, родина з Охтирки Сумської області приїхала до закладу разом із двома дітьми. Ветеринарний лікар дозволив відвідувачам погодувати тигрів у вольєрі.

У цей момент левиця із сусіднього вольєра просунула лапу крізь металеву огорожу та схопила хлопчика за ногу.

Дитину із серйозними травмами нижніх кінцівок доставили до Дитячої міської клінічної лікарні Полтави, де медики провели операцію. Наразі хлопчик перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Його стан оцінюють як стабільний, поруч із ним перебувають батьки.

За фактом травмування дитини Диканська окружна прокуратура та поліція Полтавщини розпочали досудове розслідування. Провадження відкрили за статтями про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

До з’ясування всіх обставин залучили також представників Державної екологічної інспекції, Держпродспоживслужби та Управління інспекційної діяльності з питань праці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині вівчарка пошматувала обличчя дівчині під час стріму в TікТоk. Після укусів у постраждалої пошкоджені ніс та верхня губа, наклали кілька десятків швів.