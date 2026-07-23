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23 июля 2026, 11:46

"Габаритное" ДТП в Ровенской области: фура столкнулась с самоходным опрыскивателем

23 июля 2026, 11:46
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Фото: полиция
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ДТП произошло 23 июля около 00:30 возле поворота на село Малинск в Ровенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Состоялось встречное боковое столкновение грузовика Volvo с полуприцепом под управлением 63-летнего жителя Закарпатья и самоходного сельскохозяйственного опрыскивателя Case IH Patriot, водителем которого был 52-летний житель Нетишина.

В результате ДТП водитель фуры получил незначительные травмы. Его госпитализировали в больницу для обследования.

Предварительно, оба водителя были трезвыми.

На этом участке дороги организовали реверсное движение, продолжаются работы по ликвидации последствий ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вечером 22 июля на трассе в Кировоградской области легковушка загорелась после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированы мужчина и двухлетний ребенок.

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