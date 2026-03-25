На Днепропетровщине овчарка растерзала лицо девушке во время стрима в TикТоk

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел в Кривом Роге. Там девушка пострадала от нападения животного

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло во время стрима в TикТоk, который вела пострадавшая. Парень девушки имеет двух немецких овчарок. Младшее животное укусило девушку, когда та ужинала. После укусов у пострадавшей повреждены нос и верхняя губа, наложили несколько десятков швов.

Что касается нападения животного на девушку во время стрима в TикТоk, информацию подтвердили правоохранители. Этот инцидент произошел 14 марта. Что произошло с животным – неизвестно. По словам местных жителей, животного больше не видели.

Напомним, ранее на Волыни бешеный бродячий кот поцарапал пятерых местных жителей, после чего в населенном пункте ввели 60-дневный карантин.