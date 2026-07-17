Реактивні дрони атакували Полтаву: у місті пролунали вибухи

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Вранці 17 липня російські війська атакували Полтавську громаду ударними реактивними безпілотниками. У напрямку міста рухалися щонайменше три дрони

Про це інформує RegioNews з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

О 6:10 ПС ЗСУ повідомили про безпілотник, який прямував у бік Полтави. О 6:44 військові попередили про ще один реактивний дрон на південь від міста.

Близько 6:47 жителі Полтави повідомили про звук, схожий на вибух. О 6:49 у місті пролунав повторний вибух.

За інформацією моніторингових каналів, у напрямку Полтави курсували три реактивні безпілотники. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Щонайменше семеро осіб, серед яких є діти, дістали поранення. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та кілька автомобілів.