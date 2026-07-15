Скандал во Львове: ТЦК назначил проверку после жесткого задержания мужа на глазах у жены

Фото: facebook.com/lvivobltck

После инцидента во время мер оповещения 14 июля во Львове Львовский областной ТЦК и СП объявил о проведении служебной проверки

Об этом сообщили в заявлении ТЦК, передает RegioNews .

В соцсетях распространилось видео, как представители полиции и ТЦК пытаются расцепить женщину и мужчину. Девушка хватается руками и ногами за мужчину и кричит.

Впоследствии один из мужчин в военной форме толкает женщину под стену здания, хватая ее за горло.

Во Львовском ТЦК заявили, что по факту обнародованного в медиа инцидента была назначена служебная проверка "для всестороннего выяснения обстоятельств происшествия".

"В настоящее время идет установление всех фактов и предоставляется правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее решение согласно требованиям действующего законодательства. До завершения служебной проверки воздерживаемся от каких-либо преждевременных выводов и просим общественность и представителей медиа дождаться ее результатов", — заявили там.

Напомним, что на Прикарпатье судили напавшего на военных ТЦК мужчину. Это произошло, когда они проводили уведомления военнообязанных.