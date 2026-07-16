Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 июля РФ атаковала Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 4 крылатыми ракетами Х-22/32, 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П, 5 баражирующими боеприпасами типа "Бандероль" и 146 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 3 баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 129 российских беспилотников на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет Искандер-М/С-400, противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях. Крылатые ракеты Х-22/32 не достигли целей.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Спасатели ликвидировали пожары в двух районах города.