В Полтаве мужчина ради отсрочки "сделал детей младше"
В Полтаве мужчину судили за подделку документов. Оказалось, он хотел получить отсрочку и потому подделал документы его детей
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Как выяснилось, мужчина самостоятельно внес ложные сведения в справку о составе семьи и копии свидетельства о рождении ребенка. Он сменил год рождения одного из детей так, чтобы он имел право на отсрочку от мобилизации. Однако проверка показала, что документы были подделаны.
На суде мужчина признал свою вину. Суд назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, он должен оплатить 8183 гривны 12 копеек расходов на проведение экспертиз.
Напомним, что в Сумской области разоблачили 34-летнего мужчину. Он организовал схему уклонения от мобилизации.
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