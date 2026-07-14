У Полтаві чоловік заради відстрочки "зробив дітей молодше"
У Полтаві чоловіка судили за підробку документів. Виявилось, він хотів отримати відстрочку, і тому підробив документи його дітей
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Як з'ясувалось, чоловік самостійно вніс неправдиві відомості до довідки про склад сім’ї та копії свідоцтва про народження дитини. Він змінив рік народження однієї з дітей так, щоб він мав право на відстрочку від мобілізації. Проте перевірка показала, що документи були підроблені.
На суді чоловік визнав свою провину. Суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, він має сплатити 8 183 гривні 12 копійок витрат на проведення експертиз.
Нагадаємо, що у Сумській області викрили 34-річного чоловіка. Він організував схему ухилення від мобілізації.
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