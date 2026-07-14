ДТП в Черкассах: мотоциклист попал в больницу после столкновения с Renault

Фото: полиция Черкасской области

13 июля на перекрестке улиц Дахновская и Сосновская в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo и мотоцикла Shineray XY250GY-9A

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Водитель мотоцикла госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, 70-летний водитель во время выполнения маневра поворота налево не предпочел в движении и допустил столкновение с 45-летним мотоциклистом.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве 14 июля произошлодорожно-транспортное происшествие на улице Набережно-Луговой.