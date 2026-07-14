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14 июля 2026, 19:35

В Запорожье мужчину отправили за решетку из-за взятки за коноплю

14 июля 2026, 19:35
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Фото из открытых источников
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В Запорожье мужчина получил приговор из-за попытки дать взятку правоохранителю. Оказалось, он пытался спрятать в автомобиле конопля

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

На автодороге Мариуполь-Запорожье полиция остановила автомобиль с литовскими номерами. Когда правоохранители осматривали личные вещи пассажира, нашли стебли и листья конопли. Когда авто изъяли, водитель предложил и дал начальнику следственного отделения местной полиции 3 тысячи гривен за ее возвращение.

На суде мужчина частично признал вину. Он заявил, что не знал и не мог знать, какую должность занимает человек. В результате суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы вынес приговор главе специализированной травматологической МСЭК Ивану Бондарю, которого осенью прошлого года задержали за продажу справок об инвалидности. Чиновник дважды получал взятку – 3000 и 1500 долларов.

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