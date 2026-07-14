Бердянск во тьме: в оккупированном городе зафиксировали масштабное обесточивание
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области фиксируют массовые отключения электроэнергии
Об этом сообщила Бердянская МВА, передает RegioNews .
"Во временно оккупированном Бердянске произошло масштабное отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.
Местные жители сообщают о полном отсутствии электроснабжения в разных районах города.
Сообщается, что отключение носит массовый характер и охватило практически весь Бердянск.
Причины обесточивания неизвестны.
Напомним, что из-за массированного комбинированного удара ночью 2 июля в столице были повреждены энергетические энергообъекты ДТЭК.
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