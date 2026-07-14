Сохранял и распространял детскую порнографию: львовского чиновника взяли под стражу

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова сообщено о подозрении 48-летнему львовянину – главному инженеру одной из строительных компаний региона

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина находил малолетних в социальных сетях. Там он входил в доверие к детям, манипулировал и склонял к созданию запрещенных материалов с их участием. В зависимости от ситуации, он использовал различные подходы: в одних случаях выдавал себя за сверстника, а впоследствии открывал настоящий возраст, в других - сразу отмечал, что значительно старше.

Задокументировано, что в течение апреля-мая 2026 подозреваемый завербовал двух малолетних девушек в возрасте 9 и 11 лет.

Следствие установило, что полученные материалы он хранил на телефоне, а также пересылал по меньшей мере шести лицам, получая в ответ аналогичные файлы.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминируют развращение и вербовку малолетних, а также хранение и распространение детской порнографии.

Напомним, что в Кременчуге судили фотографа, который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах.