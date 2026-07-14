Смертельный спор за мотоцикл: в Ивано-Франковске молодой человек чуть не убил знакомого
В Ивано-Франковске полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство знакомого
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
Во время конфликта из-за денег за мотоцикл местный житель нанес 31-летнему мужчине ножевые ранения в шею. Потерпевшего госпитализировали, медикам удалось спасти ему жизнь.
Инцидент произошел 7 июля на территории одного из гаражных кооперативов города. По данным следствия, оба мужчины находились в автомобиле потерпевшего, когда между ними возник спор из-за средств за мотоцикл.
Во время конфликта 19-летний молодой человек достал нож и нанес водителю два удара — в участок шеи и уха.
Правоохранители оперативно установили местонахождение нападающего и задержали его. Следователи уже сообщили ему о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что 11 июля в полицию поступило сообщение о произошедшем возле одного из домов в городе Слобожанское Харьковской области.