Смертельный спор за мотоцикл: в Ивано-Франковске молодой человек чуть не убил знакомого

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство знакомого

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Во время конфликта из-за денег за мотоцикл местный житель нанес 31-летнему мужчине ножевые ранения в шею. Потерпевшего госпитализировали, медикам удалось спасти ему жизнь.

Инцидент произошел 7 июля на территории одного из гаражных кооперативов города. По данным следствия, оба мужчины находились в автомобиле потерпевшего, когда между ними возник спор из-за средств за мотоцикл.

Во время конфликта 19-летний молодой человек достал нож и нанес водителю два удара — в участок шеи и уха.

Правоохранители оперативно установили местонахождение нападающего и задержали его. Следователи уже сообщили ему о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что 11 июля в полицию поступило сообщение о произошедшем возле одного из домов в городе Слобожанское Харьковской области.