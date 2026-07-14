Ужасные издевательства на протяжении многих лет: во Львове приговорили мужчину, насиловавшего малолетнюю дочь

Фото: Офис Генерального прокурора

Во Львовской области прокуратуры доказали в суде вину 47-летнего львовянина, который был диаконом одной из религиозных общин, в изнасиловании и развращении малолетней дочери, а также в изготовлении и хранении детской порнографии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Суд назначил ему максимальное наказание – 15 лет лишения свободы. Также полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей и взыскано в ее пользу 1,5 млн грн морального ущерба.

Прокуроры доказали, что насилие над ребенком началось еще в 2009 году, когда семья проживала вместе. После развода родителей в 2010 году 9-летняя девочка осталась жить с отцом, после чего издевательства стали систематическими.

В течение четырех лет мужчина ежедневно развращал дочь, а когда потерпевшей исполнилось 11 лет - дважды изнасиловал ее. Преступления совершались как дома, так и во время совместных поездок и отдыха.

Отец также заставлял ребенка позировать обнаженным и фиксировал это на фото и видео. За 2009-2013 годы осужденный изготовил более 190 порнографических фото- и видеоматериалов с участием собственной дочери, которой тогда было от 8 до 12 лет. На жестком диске он хранил еще 38 аналогичных материалов с изображениями других детей.

В конце 2013 года девочка попыталась рассказать об издевательствах новой сожительнице отца, но та не поверила ребенку. На следующий день отец отправил дочь жить к матери.

Когда потерпевшей исполнилось 20 лет, она обратилась в правоохранительные органы.

Сведения об осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, ранее в Полтаве приговорили к пожизненному заключению 59-летнего педофила . Злоумышленник похитил 12-летнюю девочку, изнасиловал, убил и обжег тело.