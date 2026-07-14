В Херсоне оккупанты атаковали дронами маршрутку и частное авто

Фото: Херсонская ОВА

В центре Херсона российские войска атаковали дронами маршрутку и авто, есть пострадавшие

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews .

По маршрутке ударили ориентировочно в 14.15. Сначала было известно о двух пострадавших – 54-летнем мужчине и 72-летней женщине. Они получили взрывные травмы и контузии. Кроме того, у мужчины – осколочные ранения туловища, головы и конечностей. Пострадавшие находятся в больнице.

Позже в ОВА проинформировали, что в больницу доставили еще одну пострадавшую из-за российского дронового удара по маршрутке. 59-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Она получает помощь.

По информации ОВА, ориентировочно в 15:00 российские войска атаковали дроном автомобиль в центре Херсона. Из-за вражеского удара 52-летний мужчина получил множественные осколочные ранения рук, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. "Скорая" оказала пострадавшему медпомощь на месте.

Напомним, что 14 июля оккупанты направили управляемую авиацию по населенному пункту Дергачевской общины . Разрушены частные дома, повреждены близлежащие домовладения и хозяйственные помещения.