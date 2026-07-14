Металлическими ножницами в грудь: в Харьковской области женщина пыталась убить знакомого

Фото: полиция Харьковской области

11 июля в полицию поступило сообщение о произошедшем возле одного из домов в городе Слобожанское Харьковской области

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что на улице между 26-летней местной жительницей и знакомым возник внезапный конфликт. Во время ссоры женщина ударила мужчину металлическими ножницами в грудь.

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелые ранения.

Правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области прокуроры сообщили о подозрении 70-летнему мужчине, который организовал покушение на убийство бывшей жены. Подозреваемый прожил с женщиной 33 года и имел с ней двух общих сыновей. После развода между ними возник конфликт из-за имущества и личных неприязненных отношений.