Металлическими ножницами в грудь: в Харьковской области женщина пыталась убить знакомого
11 июля в полицию поступило сообщение о произошедшем возле одного из домов в городе Слобожанское Харьковской области
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Предварительно установлено, что на улице между 26-летней местной жительницей и знакомым возник внезапный конфликт. Во время ссоры женщина ударила мужчину металлическими ножницами в грудь.
Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелые ранения.
Правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области прокуроры сообщили о подозрении 70-летнему мужчине, который организовал покушение на убийство бывшей жены. Подозреваемый прожил с женщиной 33 года и имел с ней двух общих сыновей. После развода между ними возник конфликт из-за имущества и личных неприязненных отношений.