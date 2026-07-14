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14 июля 2026, 19:39

В Винницкой области учителя спасли ребенка от отчима-насильника

14 июля 2026, 19:39
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Винницкой области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Установлено, что с августа 2024 года по апрель 2026 года девочка испытывала систематическое насилие от отчима. Муж ее избивал, запугивал и, когда она находилась в беспомощном психологическом состоянии, – насиловал.

Впервые он посягнул на половую свободу и неприкосновенность ребенка, когда ему было 11 лет. Девочка сразу рассказала об этом матери и бабушке, однако женщины ей не поверили.

О преступлении стало известно, когда синяки на руках ребенка увидели педагоги школы. Они направили ученицу к школьному психологу, которому потерпевшая обо всем рассказала.

В настоящее время обвинен под стражей.

Потерпевшая прошла реабилитацию в специализированном заведении. Мужчине грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что во Львовской области прокуратуры доказали в суде вину 47-летнего львовянина, который был диаконом одной из религиозных общин, в изнасиловании и развращении малолетней дочери, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.

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