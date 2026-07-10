Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд вынес приговор 24-летнему водителю, который в 2023 году на большой скорости врезался в автозаправочную станцию, вызвав масштабный пожар и гибель своего 17-летнего брата

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, что привело к смертельным исходам, и приговорили к трем годам лишения свободы.

Смертельное ДТП произошло в июле 2023 года.

Тогда водитель, управляя автомобилем Audi TT, двигался по Броварскому проспекту в направлении улицы Строителей со скоростью 83–98 км/ч при разрешенной скорости 50 км/час.

Маневрируя полосами движения и приближаясь к АЗС, в результате превышения скорости он не справился с управлением и влетел в две колонки АЗС и находящиеся на заправке машины.

В результате пассажир Ауди – младший брат водителя, получил тяжелые телесные повреждения, от которых через несколько дней скончался в больнице. Сам водитель получил 60% ожогов тела.

Во время пожара, вызванного ДТП, на АЗС были уничтожены и повреждены 7 автомобилей и АЗС.

Суд признал водителя Audi виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на 2 года.

Напомним, что в мае 2024 года прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 22-летнего водителя кабриолета Audi, который в 2023 году на скорости влетел в автомобильную заправку, после чего произошел взрыв и масштабный пожар.