12:30  10 июля
Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона
10:59  10 июля
На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом
09:56  10 июля
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
UA | RU
UA | RU
10 июля 2026, 17:58

Смертельное ДТП на АЗС в Киеве: суд вынес приговор водителю, в результате действий которого погиб его 17-летний брат

10 июля 2026, 17:58
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве суд вынес приговор 24-летнему водителю, который в 2023 году на большой скорости врезался в автозаправочную станцию, вызвав масштабный пожар и гибель своего 17-летнего брата

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, что привело к смертельным исходам, и приговорили к трем годам лишения свободы.

Смертельное ДТП произошло в июле 2023 года.

Тогда водитель, управляя автомобилем Audi TT, двигался по Броварскому проспекту в направлении улицы Строителей со скоростью 83–98 км/ч при разрешенной скорости 50 км/час.

Маневрируя полосами движения и приближаясь к АЗС, в результате превышения скорости он не справился с управлением и влетел в две колонки АЗС и находящиеся на заправке машины.

В результате пассажир Ауди – младший брат водителя, получил тяжелые телесные повреждения, от которых через несколько дней скончался в больнице. Сам водитель получил 60% ожогов тела.

Во время пожара, вызванного ДТП, на АЗС были уничтожены и повреждены 7 автомобилей и АЗС.

Суд признал водителя Audi виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на 2 года.

Напомним, что в мае 2024 года прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 22-летнего водителя кабриолета Audi, который в 2023 году на скорости влетел в автомобильную заправку, после чего произошел взрыв и масштабный пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП АЗС Киев суд
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
"Белые Ангелы" под огнем: россияне атаковали эвакуационную группу во время спасения людей в Донецкой области
10 июля 2026, 17:39
Операция "Мидас": директор по безопасности Энергоатома получил подозрение
10 июля 2026, 17:30
В Ровенской области мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с Hyundai
10 июля 2026, 17:22
Наркотики и подкуп надзирателя: в Ровенской области разоблачили схему сбыта "товара" в колонии
10 июля 2026, 16:59
Знала об изнасиловании и молчала: в Херсонской области будут судить чиновницу, которая покрывала преступника
10 июля 2026, 16:45
Скандал в полку "Скеля": ГБР сообщило о подозрении военному, который издевался над собратьями
10 июля 2026, 16:35
"Бизнес" на 2 миллиона в месяц: в Сумской области ликвидировали масштабную наркогруппировку
10 июля 2026, 16:32
В Харьковской области военные "разнесли" российские "ждуны"
10 июля 2026, 16:15
Священник РПЦ пойдет под суд за финансирование подразделений РФ
10 июля 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Все блоги »