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10 июля 2026, 20:40

Более дорогой проезд и новые проездные: как изменятся цены на транспорт в Киеве с 15 июля

10 июля 2026, 20:40
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Фото: КГГА
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В Киеве проезд в общественном наземном и подземном общественном транспорте с 15 июля обойдется в 30 гривен

Об этом говорится в распоряжении №145 , киевского городского головы Виталия Кличко, передает RegioNews .

В распоряжении отмечается, что проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере обойдется в 30 грн.

Тарифы начнут действовать с 15 июля.

Если покупать поездки в приложении "Киев Цифровой", цена будет меньше – от 28,90 грн (от 10 поездок) до 25 грн (при покупке 50 поездок).

С 1 августа появится новый билет на 90 минут за 60 грн. Он позволит неограниченное количество пересадок на любой коммунальный транспорт в течение полутора часов.

Также увеличится стоимость проездных билетов. На 24 часа они будут стоить 375 грн, на 48 часов – 563, на 72 часа – 750 грн. Месячный безлимитный проездной обойдется в 3656 грн, студенческий – 1828 грн, ученический – 914 грн.

Поездки, купленные до 14 июля, можно будет использовать до 14 сентября 2026 года.

Напомним, ранее в Киеве предлагали установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.

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