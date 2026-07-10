У Полтаві водій іномарки збив поліцейського

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.



Попередньо, патрульні поліцейські зупинили легковик. Водій автомобіля наїхав на одного з правоохоронців. Внаслідок цього поліцейський отримав травми.



За кермом був 39-річний місцевий житель. Його затримали. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо,за матеріалами ДБР судитимуть поліцейського з Львівщини, який скоїв ДТП. Водій не надав потрепілій допомоги й одразу поїхав до власного гаража, де намагався приховати сліди аварії. Після цього він втік до Польщі.