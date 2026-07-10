У Полтаві водій іномарки збив поліцейського
Інцидент стався у Полтаві 10 липня. Поліцейський став жертвою наїзду автомобіля
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Попередньо, патрульні поліцейські зупинили легковик. Водій автомобіля наїхав на одного з правоохоронців. Внаслідок цього поліцейський отримав травми.
За кермом був 39-річний місцевий житель. Його затримали. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.
Нагадаємо,за матеріалами ДБР судитимуть поліцейського з Львівщини, який скоїв ДТП. Водій не надав потрепілій допомоги й одразу поїхав до власного гаража, де намагався приховати сліди аварії. Після цього він втік до Польщі.
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