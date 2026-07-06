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06 июля 2026, 11:02

В Полтаве мужчине, который отрубил жене два пальца, дали условный срок

06 июля 2026, 11:02
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Шевченковский районный суд Полтавы вынес приговор 51-летнему местному жителю, который во время семейной ссоры нанес тяжкие телесные повреждения своей жене. Несмотря на обвинительный приговор, мужчина был освобожден от реального отбывания наказания с испытательным сроком

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" с ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел 10 мая 2026 года.

По данным следствия, мужчина, бывший военнослужащий с инвалидностью II группы, находился дома вместе с женой и знакомыми, употребляя алкоголь. Около 20:00, когда он заснул, жена попыталась его разбудить. В ответ на замечания мужчина проявил агрессию и схватил мачете, которое получил в подарок от побратыма, после чего нанес женщине удары по голове и руке.

В результате нападения 38-летняя потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и травматическую ампутацию двух пальцев левой руки.

Сначала дело было открыто по факту нанесения тяжких телесных повреждений, однако впоследствии квалификация изменена на умышленное телесное повреждение средней степени тяжести.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину и раскаялся, объяснив свои действия алкогольным опьянением. Он попросил прощения у жены, а потерпевшая подтвердила примирение и просила суд назначить наказание с испытательным сроком.

Суд учел искреннее раскаяние, позицию потерпевшего, наличие малолетнего ребенка, инвалидность обвиняемого и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. В то же время мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Также суд обязал его пройти трехмесячную программу для обидчиков. После пребывания в СИЗО более полутора месяцев обвиняемого освободили непосредственно в зале суда.

Напомним, в Киевской области прокуроры сообщили о подозрении 70-летнему мужчине, который организовал покушение на убийство бывшей жены. Подозреваемый прожил с женщиной 33 года и имел с ней двух общих сыновей. После развода между ними возник конфликт из-за имущества и личных неприязненных отношений.

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