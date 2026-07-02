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02 июля 2026, 17:49

11 лет за решеткой: экс-чиновник на Херсонщине получил приговор за активное сотрудничество с оккупантами

02 июля 2026, 17:49
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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Херсонская областная прокуратура доказала в суде вину экс-чиновника, который во время оккупации Геническа добровольно перешел на сторону врага. Бывший начальник управления водного хозяйства снабжал оккупантов техникой и помещениями, а затем пытался стать депутатом от партии агрессора

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Приговором суда ему назначено наказание – 11 лет заключения с конфискацией имущества. Также лишено права занимать должности в органах государственной власти и управления, местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг и избирательным процессом, сроком на 14 лет.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал должность начальника Генического межрайонного управления водного хозяйства.

В июне 2022 года, поддерживая действия агрессора в Украине, он размещал представителей вражеских вооруженных формирований и их военную технику на территории и в боксах указанного управления.

В надежде построить карьеру при оккупантах, осенью того же года мужчина занял должность так называемого "начальника Генического эксплуатационного участка" в незаконно созданном "ГБУ "Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области". Он агитировал местных жителей трудоустраиваться на предприятие, предоставил указание зарплаты в рублях

В апреле 2023 года осужденный решил пойти в политику – зарегистрировался кандидатом в депутаты от партии "Единая Россия" для последующего избрания в незаконные органы власти на оккупированной территории.

Кроме того, мужчина возглавил "Федерацию бокса Генического района", участвовал в проведении спортивных соревнований, форумов, других мероприятий, в ходе которых распространял тезисы российской пропаганды. Таким образом, он пытался формировать у рядовых граждан одобрительное отношение к незаконной власти и оккупации в целом.

Приговор вынесен заочно, срок осужденный будет отбываться после его фактического задержания.

Напомним, что за поддержание публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры жительница Херсонщины признана виновной в ведении информационной деятельности в

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