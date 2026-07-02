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02 июля 2026, 18:41

В Киевской области задержали 70-летнего пенсионера, который хотел устранить бывшую жену за 10 тысяч долларов

02 июля 2026, 18:41
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Прокуроры сообщили о подозрении 70-летнему мужчине, который, по данным следствия, организовал покушение на убийство бывшей жены

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Подозреваемый прожил с женщиной 33 года и имел с ней двух общих сыновей. После развода между ними возник конфликт из-за имущества и личных неприязненных отношений.

По данным следствия, мужчина решил заказать убийство бывшей жены за 10 000 долларов США.

Он передал исполнителю 5 000 долларов задатка, фотографии потерпевшей, адрес ее проживания и собственно нарисованную схему домовладения.

Также подозреваемый просил подделать завещание женщины, чтобы после ее смерти завладеть имуществом, которое оставил за ней суд после развода. За это он обещал еще 3000 долларов США.

Правоохранители предупредили убийство. Преступление было имитировано с помощью профессионального грима, а подозреваемому прислали инсценированные фото.

Поверив, что заказ выполнен, мужчина передал вторую часть вознаграждения – еще 5 000 долларов США. После этого его задержали.

Женщина не пострадала.

Подозреваемому инкриминирована организация законченного покушения на умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам и по заказу. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.

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