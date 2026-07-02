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02 июля 2026, 12:47

В Николаевской области в ДТП погибли полицейский и мужчина, которого везли в суд

02 июля 2026, 12:47
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Вознесенском районе Николаевской области произошло смертельное ДТП. Погибли полицейский и мужчина, которого правоохранители конвоировали в суд. Еще двое полицейских получили травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 2 июля около 05:00 утра в селе Ольгополь. По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком, который стоял без движения в пределах проезжей части.

В результате столкновения погиб 44-летний полицейский из Херсонской области. Его коллеги в возрасте 48 и 20 лет получили травмы разной степени тяжести.

Также на месте происшествия от полученных травм скончался 49-летний мужчина, находившийся в статусе СЗЧ. Правоохранители доставляли его в суд в соответствии с судебным решением.

Обстоятельства аварии будут расследовать работники Государственного бюро расследований. Также назначено служебное расследование.

Напомним, в Ровенской области столкнулись грузовик и авто полиции. В результате ДТП травмы получили двое полицейских и 45-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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