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02 июля 2026, 18:35

В Киевской области иномарка сбила ребенка, который выбежал на дорогу

02 июля 2026, 18:35
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла в Белой Церкви. Иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 23-летний водитель Mercedes сбил 9-летнего мальчика. Ребенок выбежал на проезжую часть за припаркованным микроавтобусом. В результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали медики.

"Полиция Киевщины отмечает участников дорожного движения: будьте внимательны, чтобы предупредить травмирование на дороге", - говорят правоохранители.

Напомним, 21-летнему водителю BMW, устроившему масштабную аварию в Подольском районе Киева, сообщили о подозрении. У него нет водительского удостоверения, давать какие-либо показания он отказался. В результате ДТП погибла 51-летняя водитель одного из авто, пострадала пассажирка BMW.

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