В Киевской области иномарка сбила ребенка, который выбежал на дорогу

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 23-летний водитель Mercedes сбил 9-летнего мальчика. Ребенок выбежал на проезжую часть за припаркованным микроавтобусом. В результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали медики.

"Полиция Киевщины отмечает участников дорожного движения: будьте внимательны, чтобы предупредить травмирование на дороге", - говорят правоохранители.

Напомним, 21-летнему водителю BMW, устроившему масштабную аварию в Подольском районе Киева, сообщили о подозрении. У него нет водительского удостоверения, давать какие-либо показания он отказался. В результате ДТП погибла 51-летняя водитель одного из авто, пострадала пассажирка BMW.