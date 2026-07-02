В Киевской области иномарка сбила ребенка, который выбежал на дорогу
Авария произошла в Белой Церкви. Иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, 23-летний водитель Mercedes сбил 9-летнего мальчика. Ребенок выбежал на проезжую часть за припаркованным микроавтобусом. В результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали медики.
"Полиция Киевщины отмечает участников дорожного движения: будьте внимательны, чтобы предупредить травмирование на дороге", - говорят правоохранители.
Напомним, 21-летнему водителю BMW, устроившему масштабную аварию в Подольском районе Киева, сообщили о подозрении. У него нет водительского удостоверения, давать какие-либо показания он отказался. В результате ДТП погибла 51-летняя водитель одного из авто, пострадала пассажирка BMW.