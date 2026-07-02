Кровавый удар по Купянщине: враг сбросил авиабомбу на Шевченково, есть погибший и раненые
2 июля военнослужащие РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Управляемая авиация попала в поселок Шевченково Купянского района. Погиб 76-летний местный житель.
Ранены двое мужчин 52 и 70 лет. Острые стрессовые реакции испытали 41-летний мужчина и женщины 47 и 52 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Разрушены и повреждены домовладения, складские помещения, здание культуры.
На месте работают полицейские и прочие профильные службы. Правоохранители документируют последствия военного преступления войск РФ.
По факту вооруженной агрессии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 2 июля около 11:00 российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Богиновской общине Синельниковского района. От очередного военного преступления РФ пострадала целая семья.