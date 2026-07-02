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02 июля 2026, 18:18

Кровавый удар по Купянщине: враг сбросил авиабомбу на Шевченково, есть погибший и раненые

02 июля 2026, 18:18
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Фото: полиция Харьковской области
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2 июля военнослужащие РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Управляемая авиация попала в поселок Шевченково Купянского района. Погиб 76-летний местный житель.

Ранены двое мужчин 52 и 70 лет. Острые стрессовые реакции испытали 41-летний мужчина и женщины 47 и 52 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Разрушены и повреждены домовладения, складские помещения, здание культуры.

На месте работают полицейские и прочие профильные службы. Правоохранители документируют последствия военного преступления войск РФ.

По факту вооруженной агрессии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 2 июля около 11:00 российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Богиновской общине Синельниковского района. От очередного военного преступления РФ пострадала целая семья.

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