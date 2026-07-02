В Херсонской области перед судом предстанет эксчиновник, который помогал оккупантам строить "сельхозминистерство"

Фото: Херсонская областная прокуратура

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя региона по факту коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что 38-летний обвиняемый в августе 2022 года занял руководящий пост в незаконно созданном министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области.

Он стал так называемым "начальником отдела правовой экспертизы и судебной работы департамента правовой работы".

В этой должности он организовывал работу своего подразделения, руководил подчиненными. Обеспечивал правовое сопровождение незаконного органа власти, представлял интересы в судах и других органах, работающих по российскому законодательству.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура доказала в суде вину экс-чиновника, который во время оккупации Геническа добровольно перешел на сторону врага. Бывший начальник управления водного хозяйства снабжал оккупантов техникой и помещениями, а затем пытался стать депутатом от партии агрессора.