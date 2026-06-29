На Полтавщині аферистка "зняла порчу" з пенсіонерки за 40 тисяч

Фото: Національна поліція

У Полтавській області затримали 51-річну жінку. Вона прикидалась "цілителькою", щоб виманити у місцевої пенсіонерки гроші та прикраси

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Спочатку аферистка "продала" пенсіонерці показовий обряд із "чорним яйцем", а потім ще низку інших платних ритуалів. Загалом шахрайка виманила у пенсіонерки близько 39 тисяч гривень. Найближчим часом вона постане перед судом.

"Не довіряйте людям, які за гроші обіцяють "зняти порчу", "очистити енергетику" чи вирішити життєві проблеми магічними обрядами. Якщо ви стали жертвою обману або володієте інформацією про такі факти – звертайтеся до поліції", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".