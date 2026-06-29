Фото: ДСНС

У Полтавській області зафіксовані дві ворожі атаки безпілотниками. Під ударами росіян опинилися Полтавський та Миргородський райони

Про це передає RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича та ДСНС.

Вночі 29 червня БпЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі – спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували її, запобігши поширенню вогню на інші об'єкти.

Внаслідок атаки травми отримала одна людина – їй надають усю необхідну меддопомогу.

Зранку інший ворожий безпілотник впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих, проте через атаку зафіксовано часткове знеструмлення споживачів у Гадяцькій громаді. Фахівці обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, ввечері 28 червня російські війська завдали удару по Кіровоградській області. Ціллю ворога став один із об’єктів інфраструктури – підприємство у Кропивницькому.