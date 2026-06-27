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На Полтавщине разбился украинский МиГ-29
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27 июня 2026, 14:15

На Полтавщине разбился украинский МиГ-29

27 июня 2026, 14:15
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Фото из открытых источников
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Это произошло ночью 27 июня. Была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил ВСУ

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что это МиГ-29 выполняло боевое задание в Полтавской области. В воздушных силах подтвердили потерю самолета. К счастью, украинский пилот смог успешно катапультироваться. Он связался с поисково-спасательной командой и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

"Причины и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Погибли майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.

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