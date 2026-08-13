На Сумщине в результате вражеских атак пострадали семь человек
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 19 населенных пунктов Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, артиллерию и минометы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате атак и подрыва на боеприпасе травмы получили семь гражданских жителей.
В Середино-Будской громаде во время минометного обстрела ранения получили четыре человека – женщины в возрасте 64, 60 и 48 лет и 38-летний мужчина.
В Шосткинской громаде в результате удара вражеского БПЛА была травмирована 61-летняя женщина.
В Лебединской громаде из-за попадания беспилотника ранения получил 62-летний мужчина.
В Глуховской громаде 81-летний мужчина получил ранения из-за наезда мотоблоком на взрывчатку.
Напомним, в ночь на 13 августа российские войска нанесли удар по Измаильскому району Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре.