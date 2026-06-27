На Полтавщині розбився український МіГ-29
Це сталось уночі 27 червня. Було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ
Про це повідомили в Повітряних силах України, передає RegioNews.
Зазначається, що цей МіГ-29 виконував бойове завдання у Полтавській області. У Повітряних силах підтвердили втрату літака. На щастя, український пілот зміг успішно катапультуватись. Він зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.
"Причини та обставини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.