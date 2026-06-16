В Хмельницкой области разбился Су-24М: летчики погибли
Трагедия произошла 16 июня в Хмельницкой области. Разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает RegioNews.
Экипаж бомбардировщика выполнял задачи в Хмельницкой области. К сожалению, в результате авиакатастрофы оба летчика погибли. В Воздушных Силах выразили сожаление редким майора Загорулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича.
"На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач.