В Хмельницкой области разбился Су-24М: летчики погибли

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Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает RegioNews.

Экипаж бомбардировщика выполнял задачи в Хмельницкой области. К сожалению, в результате авиакатастрофы оба летчика погибли. В Воздушных Силах выразили сожаление редким майора Загорулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича.

"На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач.