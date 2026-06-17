Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: начато расшифровку "черного ящика"
В Хмельницкой области расследуют обстоятельства авиационной катастрофы военного самолета, в результате которой погибли два пилота
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло тяжкие последствия).
По предварительным данным, 16 июня около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. В результате авиапроисшествия погибли два пилота в возрасте 55 и 23 года.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также возможные другие факторы, которые могли привести к катастрофе.
В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Также создана комиссия Министерства обороны для установления причин трагедии.
Продолжаются работы по расшифровке бортового самописца.
Как известно, накануне разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Погибли майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.