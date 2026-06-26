Ілюстративне фото: armyinform

У ніч на 26 червня російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

Зафіксовані влучання по промислових об’єктах. Через атаку в частині району тимчасово зникло електропостачання. Фахівці вже відновили подачу світла.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформація про травмованих до екстрених служб не надходила.

Нагадаємо, вночі 26 червня у Сумах російський безпілотник влучив у 9-поверховий будинок – близько 40 мешканців були евакуйовані.