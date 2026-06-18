Росія атакувала Полтавщину: пошкоджено енергооб'єкт, є відключення світла
У ніч на 18 червня російські війська атакували два райони Полтавської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
За його словами, у Полтавському районі під удар потрапили промислове та приватне підприємства. Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина дістала травми, її госпіталізували.
Також ворожі безпілотники влучили у приватний будинок та об’єкт енергетичної інфраструктури. Після удару сталося відключення електроенергії.
Наразі бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання.
У Миргородському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено складські приміщення. За попередніми даними, у цьому випадку постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 18 червня російські війська понад 10 разів ударили по п'яти районах Дніпропетровської області, застосувавши артилерію, ударні безпілотники та авіабомбу. Є пошкодження та постраждалий.