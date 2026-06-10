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10 июня 2026, 13:12

"Откаты" за дорожные подряды: НАБУ пришло с обысками в Полтавский горсовет

10 июня 2026, 13:12
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Фото: соцсети
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В среду, 10 июня, детективы НАБУ провели следственные действия в Полтавском городском совете и местах жительства ряда местных чиновников

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По информации источников, правоохранители работали в кабинетах:

  • секретаря городского совета Екатерины Ямщиковой,
  • первого заместителя городского головы Валерия Пархоменко,
  • заместителя мэра по вопросам ЖКХ Тараса Панасенко.

По имеющейся информации, Екатерина Ямщикова находится на больничном.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2025 года. Расследование касается вероятной схемы системного требования 10-процентных "откатов" от подрядных организаций, выполнявших ремонт дорожной инфраструктуры в Полтаве.

Как известно, это уже не первый визит детективов НАБУ в представители городских властей. В начале апреля правоохранители провели обыски у заместителя городского головы и руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Тараса Панасенко.

Тогда же были изъяты мобильные телефоны, а также проведены следственные действия с участием депутатов Полтавского городского совета Юрия Бражника и Евгения Диканя, депутата Полтавского областного совета и члена горисполкома Алексея Чепурко.

По оценкам отдельных экспертов, Юрий Бражник может быть одним из ключевых фигурантов расследования из-за своего влияния на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Сам депутат после обысков иронически заявил, что правоохранители обнаружили у него дома всего 8 тысяч гривен и керамический унитаз.

В конце апреля по делу появился первый официальный подозреваемый. Им стал фактический владелец ООО "ДРСУ Полтава" Виктор Прядко. Ему инкриминируют нарушение части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

По версии следствия, участники схемы организовали сбор так называемой "десятины" с подрядчиков дорожной отрасли. Бизнес должен платить 10% от суммы полученных контрактов, получая гарантии беспрепятственного подписания актов выполненных работ и своевременного финансирования из городского бюджета.

Общая стоимость проверяемых правоохранителями договоров составляет по меньшей мере 269 млн грн. Соответственно возможный объем неправомерной выгоды может достигать почти 26,9 млн грн.

Несмотря на статус фигуранта по громкому коррупционному делу, "ДРСУ Полтава" подало заявку и на конкурс по ремонту дорог.

Напомним, недавно детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц органов и судьи Шевченковского районного суда города Полтава. По неофициальной информации, дело касается вероятного требования 110 тысяч долларов США у местного предпринимателя.

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Полтава обыски обыски НАБУ горсовет Ямщикова (Бабич) Екатерина Леонидовна откат
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