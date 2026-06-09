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09 июня 2026, 12:44

Янтарная схема на сотни миллионов: в регионах Украины – масштабные обыски

09 июня 2026, 12:44
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Фото: соцсети
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Правоохранительные органы проводят масштабную операцию в рамках расследования возможных схем незаконной добычи янтаря

Об этом сообщают украинские медиа и телеграмм-каналы со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Речь идет о деятельности группы лиц, которые могли организовать незаконную добычу янтаря на земельных участках, где работы формально осуществлялись на основании специальных разрешений. В то же время, по версии следствия, под прикрытием легальной деятельности происходило фактическое уничтожение плодородного слоя почвы и нарушение природного состояния земель.

Предварительно установлено, что нанесенный окружающей среде ущерб может превышать 350 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители проводят более 40 обысков в разных регионах Украины. Следственные действия происходят по местам жительства фигурантов дела, на объектах переработки и хранения янтаря, а также в офисных помещениях.

Также осуществляются осмотры земельных участков, где, по данным следствия, могла осуществляться незаконная добыча полезных ископаемых.

Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к возможной организации и функционированию незаконных схем.

Напомним, в Ровенской области правоохранительными органами сообщено о подозрении предпринимателю, которого считают "теневым куратором" незаконной добычи янтаря. По данным следствия, подозреваемый не только финансово поддерживал, но и обеспечивал материальное оснащение преступной организации, действовавшей под прикрытием геологической разведки недр.

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