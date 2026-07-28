НБУ выпустил новую памятную монету в честь погибших в плену

Фото: НБУ

Национальный банк 28 июля ввел в обращение новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен – "Памяти казненных, замученных или погибших в плену"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Монету выпустили ко Дню памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену в результате российской агрессии.

В НБУ отметили, что монета должна увековечить память о военных и гражданских, чьи жизни оборвались из-за преступлений России.

"Эта монета – о памяти, которая не стирается со временем", – заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом. На аверсе размещены номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины. На реверсе изображена цепь с разорванным звеном, символизирующая освобождение от оков, а также силуэты птиц как образ несокрушимости и памяти.

Новая монета является законным платежным средством на Украине и принимается для всех видов платежей наравне с обычными денежными знаками.

Постепенно в наличное обращение планируют выпустить 2 млн таких монет. Их будут передавать банкам и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшей выдачи клиентам.

Напомним, в прошлом году в Украине презентовали новые памятные 10-гривневые монеты, символизирующие единство страны. Выпуск монет символически совпал с годовщиной Всеукраинского референдума 1991, когда все области страны единогласно избрали путь независимости.